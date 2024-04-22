Бодрость на каждый день: простые лайфхаки от нутрициолога Гончар

Стресс и тревожность являются неотъемлемой частью жизни современного человека. Под воздействием ежедневного потока информации и задач, организм может исчерпаться к концу недели, и остается лишь желание не двигаться с дивана. Нутрициолог Ната Гончар предлагает ряд привычек, которые помогут сохранить бодрость и энергию на протяжении всей недели.
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Утро:
Начинайте утро со стакана теплой воды за 20-30 минут до еды, чтобы стимулировать перистальтику кишечника и ускорить метаболизм.
Проводите очистку языка и полоскание рта, чтобы избавиться от налета и уничтожить вредную микрофлору.
Уделите 5 минут утренней растяжке, зарядке или йоге, чтобы разогреть тело и поднять настроение.
Вечер:
Вечером важно расслабиться и дать организму возможность восстановиться. Ванны с солью и ароматерапия эфирными маслами помогут успокоить нервную систему и подготовиться к сну.
Используйте аромалампу с маслом лаванды или бергамота, а также принимайте расслабляющие ванны с солью, чтобы снять напряжение и тревожность перед сном.
Ложитесь спать до 23:00, чтобы обеспечить организму достаточный отдых и обновление.
Эти простые привычки помогут поддерживать энергию и жизненный тонус в течение всей недели, даже в условиях повседневного стресса и напряжения.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Питание и энергетика / Как увеличить жизненную энергию? / Откуда усталость после приема пищи?