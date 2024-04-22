Бодрость на каждый день: простые лайфхаки от нутрициолога Гончар

Советы нутрициолога: простые приемы, чтобы уменьшить усталость организма

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стресс и тревожность являются неотъемлемой частью жизни современного человека. Под воздействием ежедневного потока информации и задач, организм может исчерпаться к концу недели, и остается лишь желание не двигаться с дивана. Нутрициолог Ната Гончар предлагает ряд привычек, которые помогут сохранить бодрость и энергию на протяжении всей недели.

Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Утро:

Начинайте утро со стакана теплой воды за 20-30 минут до еды, чтобы стимулировать перистальтику кишечника и ускорить метаболизм.

Проводите очистку языка и полоскание рта, чтобы избавиться от налета и уничтожить вредную микрофлору.

Уделите 5 минут утренней растяжке, зарядке или йоге, чтобы разогреть тело и поднять настроение.

Вечер:

Вечером важно расслабиться и дать организму возможность восстановиться. Ванны с солью и ароматерапия эфирными маслами помогут успокоить нервную систему и подготовиться к сну.

Используйте аромалампу с маслом лаванды или бергамота, а также принимайте расслабляющие ванны с солью, чтобы снять напряжение и тревожность перед сном.

Ложитесь спать до 23:00, чтобы обеспечить организму достаточный отдых и обновление.

Эти простые привычки помогут поддерживать энергию и жизненный тонус в течение всей недели, даже в условиях повседневного стресса и напряжения.

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