Трендовые стрижки для 2024 года: новый имидж

Для вдохновения мы собрали самые модные стрижки для длинных и коротких волос, которые будут актуальны в 2024 году.
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Многослойная стрижка "шегги" — эта неаккуратная стрижка, созданная слоями, не только корректирует овал лица, но также идеально подходит для кудрявых волос. Она одна из немногих, которая гармонирует с такой текстурой волос, выглядит хорошо как с челкой, так и без нее.
Бикси — это экстраординарная стрижка, позволяющая избавиться от значительной длины волос. Варианты бикси включают многослойность, объем у корней, укороченные виски и удлиненные пряди спереди. Есть различные вариации этой стрижки, от многослойной до совсем короткой, открывающей лицо.
Стрижка "бабочка" — этот трендовый стиль напоминает взмах крыльев бабочки, состоящий из нескольких слоев разной длины. При укладке можно сымитировать фейковый боб, заколев нижний слой на затылке. Это прекрасный выбор для тех, кто хочет помолодеть на несколько лет и подогнать овал лица.
Тупой боб — эта классическая стрижка с прямой линией среза приобретает все большую популярность. Она придает объем тонким волосам и изменяет овал лица, делая его более классическим. Укладка в стиле небрежных волн придает особый шарм этой стрижке.
Андеркат пикси — это стрижка с коротким затылком и висками, идеальная для тех, кто готов к экспериментам. Даже после сорока эта стрижка может быть эффектной, если добавить объема на макушке и удлиненную челку.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Популярные стрижки и окрашивание волос 2024 | Тренды и антитренды 2024