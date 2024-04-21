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Борьба с перхотью: советы врача-трихолога для здоровой кожи головы и волос

Врач Федорова разъяснила, как излечиться от перхоти

1:08
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Врач-трихолог Анастасия Федорова поделилась советами о том, как уменьшить проявления перхоти в домашних условиях. Появление этого недуга, чаще всего, связано с себорейным дерматитом, однако, могут быть и другие причины, поэтому рекомендуется обратиться за консультацией к врачу-трихологу для подбора грамотного ухода и выявления первопричины перхоти.

Врач Федорова разъяснила, как излечиться от перхоти
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

В домашних условиях важно обратить внимание на питание, исключив из рациона продукты со сложными углеводами, молоко животного происхождения, шоколад и жирную пищу, а также обогатить рацион овощами и фруктами, что может снизить проявления перхоти на 40%. Регулярный уход за волосами и кожей головы также имеет значение, включая правильный выбор шампуня и использование пилинга для кожи головы. Необходимо также предпочитать головные уборы из натуральных материалов, которые не сжимают кожу головы.

Стресс может негативно влиять на состояние кожи головы, поэтому важно избегать стрессовых ситуаций и практиковать методы релаксации.

Как избавиться от перхоти навсегда: пошаговая инструкция //Перхоть: причины, диагностика, лечение
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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