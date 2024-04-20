Избегайте осложнений: какие косметологические процедуры нельзя проводить в жаркое время года

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Косметические процедуры, которые следует избегать летом

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Лето — отличное время для омолаживающих процедур и массажа, когда хочется выглядеть особенно привлекательно. Однако, не все косметологические методы рекомендуется проводить в этот период из-за риска нежелательных проблем с кожей.

Косметические процедуры, которые следует избегать летом
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Глубокие и срединные пилинги, направленные на борьбу с гиперкератозом, могут сделать кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению, что может вызвать гиперпигментацию при недостаточной защите от солнца.

Лазерные шлифовки активизируют работу фибробластов и стимулируют выработку коллагена, что способствует обновлению кожи. Однако после этой процедуры кожа становится уязвимой для ультрафиолетового излучения, что может привести к пигментации и потере тонуса, если не обеспечить ее защиту.

Фототерапия IPL — современная технология для омоложения кожи, но ее проведение летом не рекомендуется из-за интенсивного ультрафиолетового излучения, способного вызвать нежелательную пигментацию. Оптимальное время для этой процедуры — осень или весна, когда риск осложнений ниже.

Косметолог: На какие процедуры приходить летом?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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