Избегайте осложнений: какие косметологические процедуры нельзя проводить в жаркое время года

Косметические процедуры, которые следует избегать летом

Лето — отличное время для омолаживающих процедур и массажа, когда хочется выглядеть особенно привлекательно. Однако, не все косметологические методы рекомендуется проводить в этот период из-за риска нежелательных проблем с кожей.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Глубокие и срединные пилинги, направленные на борьбу с гиперкератозом, могут сделать кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению, что может вызвать гиперпигментацию при недостаточной защите от солнца.

Лазерные шлифовки активизируют работу фибробластов и стимулируют выработку коллагена, что способствует обновлению кожи. Однако после этой процедуры кожа становится уязвимой для ультрафиолетового излучения, что может привести к пигментации и потере тонуса, если не обеспечить ее защиту.

Фототерапия IPL — современная технология для омоложения кожи, но ее проведение летом не рекомендуется из-за интенсивного ультрафиолетового излучения, способного вызвать нежелательную пигментацию. Оптимальное время для этой процедуры — осень или весна, когда риск осложнений ниже.

Косметолог: На какие процедуры приходить летом?