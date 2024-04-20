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Избегайте этих ошибок при использовании солнцезащитных средств: советы экспертов

Часто допускаемые ошибки при применении солнцезащитных средств

1:31
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Солнце сияет ярко, и уровень ультрафиолетового излучения высок, что привлекает повышенное внимание к солнцезащитным средствам среди людей. Однако несмотря на постоянные разговоры о них, многие не до конца понимают, как они работают и как их правильно применять.

Часто допускаемые ошибки при применении солнцезащитных средств
Фото: web.archive.org by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Солнцезащитная косметика представляет собой группу продуктов, разработанных для защиты кожи от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Это могут быть крема, спреи, гели и стики. Основными компонентами солнцезащитных средств являются солнцезащитные фильтры, которые могут быть химическими или физическими.

Солнцезащитные крема должны обладать не только защитой от ультрафиолетовых лучей типа В, но и от типа А. Поэтому помимо SPF важно обращать внимание на другие показатели, такие как РА+ или PPD.

Что касается распространенных ошибок при использовании солнцезащитных средств:

  1. Наносить крем нужно за 15-30 минут до выхода на солнце, чтобы он успел образовать защитный слой.
  2. Наносите достаточное количество крема — объем двух пальцев на каждую зону тела.
  3. Обновляйте солнцезащиту каждые 1.5-2 часа и после купания или интенсивного потоотделения.
  4. Храните солнцезащитное средство в прохладном месте, чтобы избежать его разрушения.
  5. Используйте продукт в течение срока годности.
5 ПРАВИЛ использования солнцезащитных средств | Мнение врача
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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