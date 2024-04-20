Избегайте этих ошибок при использовании солнцезащитных средств: советы экспертов

Солнце сияет ярко, и уровень ультрафиолетового излучения высок, что привлекает повышенное внимание к солнцезащитным средствам среди людей. Однако несмотря на постоянные разговоры о них, многие не до конца понимают, как они работают и как их правильно применять.
Солнцезащитная косметика представляет собой группу продуктов, разработанных для защиты кожи от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Это могут быть крема, спреи, гели и стики. Основными компонентами солнцезащитных средств являются солнцезащитные фильтры, которые могут быть химическими или физическими.
Солнцезащитные крема должны обладать не только защитой от ультрафиолетовых лучей типа В, но и от типа А. Поэтому помимо SPF важно обращать внимание на другие показатели, такие как РА+ или PPD.
Что касается распространенных ошибок при использовании солнцезащитных средств:
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