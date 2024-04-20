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Методы восстановления после длительного перелета: инъекционные процедуры для устранения отечности

Борьба с отечностью: процедуры и инъекции для восстановления после перелета

1:33
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Борьба с отечностью после длительного сидения — важное занятие, особенно после перелетов, когда отсутствие движения и стресс могут привести к застою крови и жидкости в организме. Эксперты рассказывают, как можно справиться с этой проблемой с помощью профессиональных процедур и инъекционных методик.

Борьба с отечностью: процедуры и инъекции для восстановления после перелета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отечность возникает из-за длительного сидения, когда кровеносные сосуды хуже пропускают кровь, образуя сгустки и вызывая отеки. Процессы пищеварения и метаболизма также замедляются. Специалисты предлагают различные методы борьбы с отечностью, начиная от инъекционных процедур до массажа и дренажа.

Комплексный препарат MesoSculpt C 71 применяется для устранения отечности лица, активизируя отток жидкости из клеток лимфатических сосудов. Эффект проявляется после первой процедуры, но для стойкого результата рекомендуется курс из 3-4 процедур.

Препарат MesoEye C71 специально разработан для устранения отечности глаз, активируя микроциркуляцию и улучшая качество кожи век. Для стойкого эффекта также рекомендуется курс из 3-6 процедур.

Массаж с использованием аппарата ICOONE Laser эффективен для устранения отеков на теле, оказывая дренажное, моделирующее и лифтинговое действие. Этот метод безопасен и эффективен, а результаты ощутимы уже после первой процедуры.

Всего 2 рекомендации, чтобы убрать отёки
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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