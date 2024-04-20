Секреты здоровых бровей: причины и решения проблем

Перманентный макияж, алопеция и другие факторы, ведущие к утрате ваших бровей

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мастер перманентного макияжа Надежда Карсакова поделилась своими знаниями о причинах редкого роста и выпадения бровей, что является мечтой многих женщин. Она выделила несколько факторов, влияющих на состояние бровей.

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В первую очередь, Надежда указала на некачественный татуаж, проводимый давно, когда техники были менее безопасными и могли повредить фолликулы волос. Современные методы перманентного макияжа гораздо бережнее к коже, если процедуру проводит опытный специалист.

Другой причиной может быть алопеция, характеризующаяся непроизвольным выпадением волос. Это может быть вызвано различными факторами, включая демодекоз, стригущий лишай, аллергические реакции, наследственность, дефицит витаминов и минералов, а также различные заболевания и физиологические состояния, такие как послеродовой период или стресс.

Кроме того, гипотиреоз, связанный с недостаточным выделением гормонов щитовидной железы, может вызвать редкое рост бровей, особенно в их наружной части. В случае подозрения на гипотиреоз, важно обратиться к эндокринологу для дальнейшей диагностики и лечения.

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