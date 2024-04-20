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Истина о блонде: что нужно знать перед окрашиванием

Выпадение волос и утрата живости: ключевые аспекты перед окрашиванием в блонд

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Преобразиться в блондинку — замечательный шаг, который немедленно делает образ элегантным и выразительным. Тем не менее, многие не подозревают о трудностях, с которыми сталкиваются обладательницы светлых волос. Профессиональный колорист Виктория Савина рассказывает о сложностях, с которыми сталкиваются женщины, мечтающие о блонд.

Выпадение волос и утрата живости: ключевые аспекты перед окрашиванием в блонд
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Окрашивание занимает много времени

Для достижения качественного результата осветления волос необходимо потратить как минимум несколько часов у опытного мастера. Особенно это актуально, если вы переходите на светлые тона с темного цвета волос.

Качественный уход необходим после процедуры

Блонд требует особого ухода, включающего специализированные шампуни, бальзамы, маски и другие средства. Регулярные посещения салона также необходимы для поддержания здоровья и красоты волос.

Быть блондинкой — затратное удовольствие

Помимо расходов на уход, блондинки должны посещать салон регулярно для поддержания цвета и состояния волос. Это требует значительных финансовых затрат, которые многие не учитывают заранее.

Лучше доверить окрашивание профессионалам

Самостоятельное окрашивание в блонд может быть рискованным, особенно для длинных волос. Неправильно выбранный состав или неправильное применение могут навредить волосам и здоровью кожи головы.

Правила осветления волос | Правила окрашивания волос | Уроки для парикмахеров
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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