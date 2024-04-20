Истина о блонде: что нужно знать перед окрашиванием

Преобразиться в блондинку — замечательный шаг, который немедленно делает образ элегантным и выразительным. Тем не менее, многие не подозревают о трудностях, с которыми сталкиваются обладательницы светлых волос. Профессиональный колорист Виктория Савина рассказывает о сложностях, с которыми сталкиваются женщины, мечтающие о блонд.
Для достижения качественного результата осветления волос необходимо потратить как минимум несколько часов у опытного мастера. Особенно это актуально, если вы переходите на светлые тона с темного цвета волос.
Блонд требует особого ухода, включающего специализированные шампуни, бальзамы, маски и другие средства. Регулярные посещения салона также необходимы для поддержания здоровья и красоты волос.
Помимо расходов на уход, блондинки должны посещать салон регулярно для поддержания цвета и состояния волос. Это требует значительных финансовых затрат, которые многие не учитывают заранее.
Самостоятельное окрашивание в блонд может быть рискованным, особенно для длинных волос. Неправильно выбранный состав или неправильное применение могут навредить волосам и здоровью кожи головы.
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