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Защита кожи от солнца в городе: четыре правила от эксперта

Защита кожи от солнца: четыре правила для предотвращения пигментации и ожогов

0:49
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В разговоре с Татьяной Демьяненко, дерматологом с 15-летним опытом работы, обсудили важные правила защиты кожи от солнечных лучей даже в городских условиях.

Защита кожи от солнца: четыре правила для предотвращения пигментации и ожогов
Фото: web.archive.org by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пилинги требуют особого внимания, и после проведения легких процедур не рекомендуется выходить на улицу в течение суток без средства с SPF не менее 30. Выбор тонального средства с защитой от солнца (даже SPF 15 подходит для городских условий) является эффективным решением. Важно также увлажнять кожу перед сном, чтобы она могла восстановиться и укрепиться к ультрафиолетовому излучению.

Временно стоит отказаться от продуктов с ретинолом, так как они могут сделать кожу более чувствительной к солнцу и вызвать пигментацию или ожоги.

РЕАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ #косметолог #пигментация
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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