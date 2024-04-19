Защита кожи от солнца в городе: четыре правила от эксперта

В разговоре с Татьяной Демьяненко, дерматологом с 15-летним опытом работы, обсудили важные правила защиты кожи от солнечных лучей даже в городских условиях.
Пилинги требуют особого внимания, и после проведения легких процедур не рекомендуется выходить на улицу в течение суток без средства с SPF не менее 30. Выбор тонального средства с защитой от солнца (даже SPF 15 подходит для городских условий) является эффективным решением. Важно также увлажнять кожу перед сном, чтобы она могла восстановиться и укрепиться к ультрафиолетовому излучению.
Временно стоит отказаться от продуктов с ретинолом, так как они могут сделать кожу более чувствительной к солнцу и вызвать пигментацию или ожоги.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.