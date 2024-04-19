Защита кожи от солнца в городе: четыре правила от эксперта

Защита кожи от солнца: четыре правила для предотвращения пигментации и ожогов

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В разговоре с Татьяной Демьяненко, дерматологом с 15-летним опытом работы, обсудили важные правила защиты кожи от солнечных лучей даже в городских условиях.

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Пилинги требуют особого внимания, и после проведения легких процедур не рекомендуется выходить на улицу в течение суток без средства с SPF не менее 30. Выбор тонального средства с защитой от солнца (даже SPF 15 подходит для городских условий) является эффективным решением. Важно также увлажнять кожу перед сном, чтобы она могла восстановиться и укрепиться к ультрафиолетовому излучению.

Временно стоит отказаться от продуктов с ретинолом, так как они могут сделать кожу более чувствительной к солнцу и вызвать пигментацию или ожоги.

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