Розацеа и купероз: простые шаги к избавлению от сосудистых проявлений на коже

Причины возникновения купероза и розацеа на коже лица и методы их удаления

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Расширение капилляров на лице, приводящее к появлению сосудистой сетки и "звездочек" — это купероз и розацеа. Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказывает о распространенных причинах этих проблем и способах избавления от них.

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Курение, употребление алкоголя, острая пища, гормональные нарушения, гормонотерапия, генетическая предрасположенность и воздействие солнечных лучей могут быть факторами, способствующими их появлению. Хотя сосудистые изменения не являются угрозой для здоровья, они нежелательны с эстетической точки зрения. Простейшим методом их удаления является лазерное воздействие, которое не повреждает кожу, но точно воздействует на сосуды, склеивая их стенки. Как результат, сосуд перестает функционировать и исчезает со временем.

Для профилактики Аль-Юсеф рекомендует правильный уход за кожей, включая использование солнцезащитных средств летом и избегание агрессивных скрабов и пилингов.

Купероз и его причины | Сосудистая сетка | Уход за кожей