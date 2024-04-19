Секреты молодости: как избежать ошибок, которые заставляют выглядеть старше своего возраста

Скрытые факторы, влияющие на то, почему ваш внешний вид выдает ваш возраст

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы не хотим выглядеть старше своего возраста, но порой наши собственные привычки могут вызвать такое впечатление. Рассмотрим несколько таких привычек и их влияние на наш внешний вид.

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Пренебрежение средствами с SPF: отсутствие защиты от УФ-лучей может привести к преждевременному старению кожи и появлению морщин. Даже вне сезона отпусков важно использовать средства с защитным фактором. Отсутствие физической активности: регулярные упражнения помогают поддерживать организм в тонусе, улучшают кровообращение и внешний вид кожи. Достаточно простых изменений в повседневной жизни, чтобы добавить больше движения. Переизбыток сахара в рационе: чрезмерное потребление сахара разрушает коллаген, что приводит к потере упругости кожи и появлению признаков старения. Ограничение потребления сахара поможет сохранить молодость и здоровье кожи.

Внесение корректив в эти привычки может помочь выглядеть моложе и сохранить свежий и здоровый вид кожи.

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