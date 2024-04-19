Избегайте: три оттенка помады, которые могут прибавить вам лишние годы

Три оттенка помады, которые могут придать лицу старость

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор неподходящего оттенка помады может не только испортить образ, но и прибавить лицу ненужные пару лет. Это может случиться с любой женщиной, которая неудачно выбирает цвет. Даже если один из перечисленных оттенков — ваш любимый, важно найти для него альтернативу.

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Холодный коричневый. В далекие 90-е этот оттенок был популярен, особенно среди женщин за 40. Однако сегодня, особенно если у вас бледная кожа и нет необходимости выглядеть нездорово, выбор такого оттенка может быть настоящим бьюти-преступлением. Даже для девушек с теплым подтоном кожи этот оттенок не рекомендуется, так как он может придать вам усталый вид.

Белесый розовый. Еще один оттенок из 90-х, который был популярен среди молодых девушек. Однако бледная розовая помада с металлическим отливом может придать лицу дополнительные пять лет и сделать макияж безвкусным.

Темная слива. Популярный оттенок среди молодежи несколько лет назад. Однако темные цвета визуально сужают губы, что особенно неуместно, если у вас они уже не слишком пухлые. Женщинам за 40 лучше отказаться от таких оттенков, чтобы не прибавить себе лишних лет.

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