Лайфхаки для естественной красоты и ухода за кожей

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Нет нужды в консилере: эти советы помогут вам избавиться от ежедневного макияжа

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Создание безупречного тона кожи с помощью флюида может показаться легким, но почему бы не попробовать достичь ухоженного внешнего вида без использования декоративной косметики, такой как пудра, крем и другие продукты? Косметолог Виктория Акопян предлагает нам ряд советов о том, как достичь этого эффекта.

Нет нужды в консилере: эти советы помогут вам избавиться от ежедневного макияжа
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Использование уходовых средств с витамином С поможет достичь идеально ровной кожи. Витамин С действует как легкий отбеливающий компонент, что делает его полезным при пигментации кожи. Крем с витамином С особенно важен для кожи вокруг глаз, где пигментация часто возникает первой. Это позволит избежать необходимости многочисленного использования консилера для скрытия пигментации.

Увлажнение кожи является ключевым моментом даже для жирного типа кожи. Шелушащаяся кожа будет бросаться в глаза даже под слоем тонального крема. Регулярное увлажнение с использованием некомедогенных средств поможет предотвратить проблему сухости кожи и улучшить ее состояние. Важно выбирать увлажняющие средства в зависимости от типа кожи и времени года.

Брови также играют важную роль в общем внешнем виде. Плотные, аккуратные брови могут избавить вас от необходимости коррекции перед каждым выходом из дома. Уделите внимание уходу за бровями и, при необходимости, используйте никотиновую кислоту для их стимуляции и ускорения роста. Ухоженные брови привлекут к себе внимание и помогут создать безупречный образ без лишних усилий.

ВСЁ ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО МАКИЯЖА. базовая косметичка
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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