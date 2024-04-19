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Простые шаги для идеального внешнего вида за два дня

Как быстро привести себя в порядок

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Если у вас осталась всего пара дней до важного события, а вы не удовлетворены своим внешним видом, не отчаивайтесь. Мы предлагаем простой план действий, который поможет вам выглядеть прекрасно в день мероприятия. Взгляд в зеркало принесёт вам радость, потому что вы увидите, что стали ещё красивее.

Как быстро привести себя в порядок
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Отдых

Первое и самое важное — отдохните. Стресс, недостаток сна и напряженный график могут оставить следы на вашем лице: усталость, темные круги под глазами. Запланируйте качественный отдых за два дня до события. Ложитесь спать раньше на час или два. Перед сном расслабьтесь в ванне, сделайте самомассаж и выпейте травяной чай. Утром найдите время для себя, выпейте кофе в тишине, сделайте лицу маску. Два дня отдыха помогут вам избавиться от следов усталости и сделают кожу более упругой, а круги под глазами менее заметными.

Питьевой режим

Чтобы избавиться от ненужных килограммов и отеков, приведите в порядок свой питьевой режим за два дня до события. Пейте чистую воду в достаточном количестве: 30 мл на 1 кг веса. Можно добавить в воду лимон или мяту для приятного вкуса. Избегайте соленой и сладкой пищи, кофе и газированных напитков. Придерживайтесь рациона, богатого клетчаткой, из овощей и фруктов, чтобы очистить ЖКТ и сделать живот плоским.

Уход за кожей

Для сияющей кожи на важном мероприятии уделите внимание уходу за лицом и телом. Сделайте легкий пилинг, использовав специальные средства. Утром используйте патчи или гидрогелевые маски, а вечером нанесите увлажняющую маску с витамином С. Эти средства сделают вашу кожу сияющей и гладкой. Попробуйте ночную маску перед самым событием, и утром вы увидите, что ваше лицо выглядит свежим и отдохнувшим, а макияж ложится гораздо ровнее.

Уход за волосами

Обновите прическу и цвет волос в парикмахерской. Нанесите специальное средство для придания блеска и живости волосам в день мероприятия.

КАК ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ФОРМУ. Пошаговый план на 2 дня.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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