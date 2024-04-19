Секреты сохранения красоты весной: как поддержать кожу во время похудения

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Похудение без ущерба: секреты достижения формы без ущерба для вашей кожи

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Весна обычно приносит желание привести себя в форму после периода относительной неактивности, но часто похудение может повлиять на тургор кожи и овал лица. Исключение определенных групп продуктов из рациона, особенно богатых белком и аминокислотами, может сделать кожу менее упругой и более подверженной обвисанию.

Похудение без ущерба: секреты достижения формы без ущерба для вашей кожи
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Самые популярные методы быстрого снижения веса, такие как диеты, могут привести к дефициту необходимых питательных веществ, что уменьшает эластичность кожи и способствует ее провисанию. Важно избегать резких колебаний веса, следить за питанием, искать сбалансированные решения и уделять внимание уходу за кожей.

Для ухода за кожей в период похудения, дерматологи рекомендуют начинать с очищения, включающего демакияж и удаление загрязнений, умывание лица с использованием очищающих средств и тонизацию. Средства для основного ухода должны содержать компоненты, такие как гиалуроновая кислота, пептиды, витамин С и B5, чтобы увлажнять, стимулировать синтез коллагена и улучшать состояние кожи.

Дополнительные меры для поддержания тургора кожи включают контрастные умывания для улучшения выработки коллагена, а также регулярный массаж лица. Важно выбирать маски и методы массажа, соответствующие вашему типу кожи и потребностям, и использовать их систематически для достижения наилучших результатов.

Как быстро похудеть? Самый эффективный способ ☝️
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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