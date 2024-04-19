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СССР: оригинальные советы по уходу за красотой, которые кажутся странными сегодня

Необычные бьюти-советы из прошлого, которые сегодня кажутся странными

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Прежде всего, в СССР наиболее распространенным способом сохранения красоты и здоровья было использование народных средств. Женщины часто обращались к различным растениям и травам для создания масок и тоников, которые ухаживали за лицом и волосами. Например, малина использовалась для маски лица, а крапива — для отвара волос. Мед и сметана также были популярными средствами для увлажнения и питания кожи.

Необычные бьюти-советы из прошлого, которые сегодня кажутся странными
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Один из необычных бьюти-лайфхаков того времени заключался в применении аммиака для выравнивания волос. Женщины разбавляли аммиак с водой и наносили на волосы, чтобы придать им гладкость и блеск. Однако это было опасно для здоровья и состояния волос из-за высокой агрессивности аммиака, который сушил и повреждал волосы.

Другим советским бьюти-лайфхаком было использование медицинского спирта для снятия макияжа. Это было сильным и агрессивным средством, которое часто вызывало сухость и раздражение кожи. Еще одним популярным методом было применение обычной соды для очищения лица, которая помогала удалить ороговевшие клетки кожи и очистить поры.

Некоторые бьюти-лайфхаки из прошлого века были более привычными. Например, женщины использовали зубную пасту для укрепления ногтей, нанося ее на ногти на несколько минут, что способствовало их укреплению и улучшению состояния.

Кроме того, в СССР были популярны различные массажеры для лица, помогавшие улучшить кровообращение и упругость кожи. Один из них — "Жадина" — представлял собой металлический шарик на пластиковой ручке, который массировал кожу лица.

Интересным бьюти-лайфхаком было использование картофеля для ухода за кожей вокруг глаз. Женщины наносили на глаза тонкие ломтики картофеля на несколько минут, чтобы снизить отечность и темные круги.

 

6 поразительных бьюти-хитростей от великой императрицы, которые помогут и Вам!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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