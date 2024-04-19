Цветовые гармонии лета: советы стилиста Яны Еркович

Стилист Яна Еркович рассказывает о лучших цветовых сочетаниях для весенне-летнего гардероба, предлагая сочетание базовых цветов с пастельными и яркими оттенками.
Она подчеркивает, что коричневый становится популярнее черного, и рекомендует сочетать его с яркими цветами, особенно с глубоким шоколадным оттенком. Желтый также находится в приоритете. Белый с бордовым представляет собой беспроигрышный вариант на летний сезон, создавая лук без лишних принтов и аксессуаров. Классический дуэт бежевого и голубого подходит как для прогулок, так и для офиса. Среди ярких оттенков охра выделяется на модных показах, и Яна рекомендует сочетать ее с пастельной палитрой.
Она также называет сочетание серого с зеленым интересным, отмечая универсальность серого и его пригодность для комбинирования с различными яркими и базовыми цветами, а также его бодрящий эффект в рамках офисных образов.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.