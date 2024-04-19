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Цветовые гармонии лета: советы стилиста Яны Еркович

Стилист Еркович делится секретами идеальных цветовых сочетаний для летнего гардероба

1:03
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Яна Еркович рассказывает о лучших цветовых сочетаниях для весенне-летнего гардероба, предлагая сочетание базовых цветов с пастельными и яркими оттенками.

Стилист Еркович делится секретами идеальных цветовых сочетаний для летнего гардероба
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она подчеркивает, что коричневый становится популярнее черного, и рекомендует сочетать его с яркими цветами, особенно с глубоким шоколадным оттенком. Желтый также находится в приоритете. Белый с бордовым представляет собой беспроигрышный вариант на летний сезон, создавая лук без лишних принтов и аксессуаров. Классический дуэт бежевого и голубого подходит как для прогулок, так и для офиса. Среди ярких оттенков охра выделяется на модных показах, и Яна рекомендует сочетать ее с пастельной палитрой.

Она также называет сочетание серого с зеленым интересным, отмечая универсальность серого и его пригодность для комбинирования с различными яркими и базовыми цветами, а также его бодрящий эффект в рамках офисных образов.

Трендовые цвета 2024: Правила идеального сочетания в вашем гардеробе!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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