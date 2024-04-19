Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше

Весной, чтобы освежить образ и создать визуальный эффект удлиненных ног, стоит обратить внимание на тренды в выборе брюк. Стилист Мария Щедина поделилась рекомендациями по этому поводу.
Высокая посадка является ключом к стройному силуэту и придает ногам дополнительные сантиметры. Брюки со скошенными карманами также способствуют визуальному удлинению ног, особенно если посадка высока и карманы начинаются от самой талии. Джинсы или брюки с высокой посадкой и разрезом ниже колена создают стройный образ и эффектно дополняются обувью на устойчивом каблуке. Брюки-палаццо, при правильном выборе, придадут ногам дополнительную длину, особенно в сочетании с обувью на каблуке. Брюки-дудочки, несмотря на свою особенность, также могут визуально удлинить ноги, особенно если подобрать обувь, открывающую лодыжки.
Однако следует избегать брюк с низкой посадкой, мешковатых джинсов и классических прямых брюк со стрелкой, чтобы избежать сокращения визуальной длины ног.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.