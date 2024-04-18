Звездные тенденции: топ-5 трендовых коротких стрижек этой весны

Пять трендовых коротких стрижек этой весны, предпочитаемых знаменитостями

0:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В этом сезоне короткие стрижки стали настоящим хитом, особенно среди знаменитостей, что явно отмечается увеличением их числа. Хейли Бибер, появившись на фестивале Coachella, продемонстрировала свою новую боб-стрижку, получившую название барокко-боб. Неделей ранее модель и бывший ангел Victoria's Secret, Эльза Хоск, изменила свой имидж, выбрав удлиненный пикси.

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В свете этих изменений привлекаем внимание к пяти трендовым коротким стрижкам, которые помогут вам сделать выбор без колебаний: боб до подбородка, удлиненное пикси, боб в стиле барокко, стрижка "Нирвана" и боб с укороченной челкой.

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