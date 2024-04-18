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Звездные тенденции: топ-5 трендовых коротких стрижек этой весны

Пять трендовых коротких стрижек этой весны, предпочитаемых знаменитостями

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Моя семья » Красота и стиль

В этом сезоне короткие стрижки стали настоящим хитом, особенно среди знаменитостей, что явно отмечается увеличением их числа. Хейли Бибер, появившись на фестивале Coachella, продемонстрировала свою новую боб-стрижку, получившую название барокко-боб. Неделей ранее модель и бывший ангел Victoria's Secret, Эльза Хоск, изменила свой имидж, выбрав удлиненный пикси.

Пять трендовых коротких стрижек этой весны, предпочитаемых знаменитостями
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

В свете этих изменений привлекаем внимание к пяти трендовым коротким стрижкам, которые помогут вам сделать выбор без колебаний: боб до подбородка, удлиненное пикси, боб в стиле барокко, стрижка "Нирвана" и боб с укороченной челкой.

5 КРАСИВЫХ СТРИЖЕК, которые идут всем
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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