Звездные тенденции: топ-5 трендовых коротких стрижек этой весны

В этом сезоне короткие стрижки стали настоящим хитом, особенно среди знаменитостей, что явно отмечается увеличением их числа. Хейли Бибер, появившись на фестивале Coachella, продемонстрировала свою новую боб-стрижку, получившую название барокко-боб. Неделей ранее модель и бывший ангел Victoria's Secret, Эльза Хоск, изменила свой имидж, выбрав удлиненный пикси.
В свете этих изменений привлекаем внимание к пяти трендовым коротким стрижкам, которые помогут вам сделать выбор без колебаний: боб до подбородка, удлиненное пикси, боб в стиле барокко, стрижка "Нирвана" и боб с укороченной челкой.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.