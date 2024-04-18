Избегайте пять основных ошибок с мокрыми волосами: секреты здоровых локонов

Забота о красоте волос часто связана с приобретением дорогих шампуней, новых масок и бальзамов, но иногда качество прядей зависит от мелких ошибок, которые многие совершают ежедневно, особенно с мокрыми волосами. Избегайте следующих 5 основных ошибок, чтобы заметить улучшение внешнего вида ваших волос.
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Не оставляйте волосы мокрыми слишком долго, чтобы избежать "гидро-усталости" и предотвратить сечение кончиков. Тщательно вытирайте волосы полотенцем и избегайте сна с мокрыми волосами.
Расчесывание волос под душем не рекомендуется. Разделите пряди пальцами, а затем начните расчесывать их щеткой от кончиков к корням, избегая прочесывания кожи головы.
Завязывание мокрых волос в хвост может привести к их перелому и утрате эластичности из-за натяжения резинки.
Укладка мокрых волос с использованием фена и других тепловых инструментов может вызвать повреждения структуры волоса. Перед укладкой немного подсушите волосы полотенцем и дайте им высохнуть естественным образом.
Нанесение масел на мокрые волосы перед сушкой может нарушить их структуру. Подождите, пока волосы частично подсохнут, затем нанесите масло, чтобы избежать негативного воздействия тепла.