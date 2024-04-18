Избегайте пять основных ошибок с мокрыми волосами: секреты здоровых локонов

С мокрыми волосами не следует делать это — 5 основных ошибок

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Забота о красоте волос часто связана с приобретением дорогих шампуней, новых масок и бальзамов, но иногда качество прядей зависит от мелких ошибок, которые многие совершают ежедневно, особенно с мокрыми волосами. Избегайте следующих 5 основных ошибок, чтобы заметить улучшение внешнего вида ваших волос.

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Не оставляйте волосы мокрыми слишком долго, чтобы избежать "гидро-усталости" и предотвратить сечение кончиков. Тщательно вытирайте волосы полотенцем и избегайте сна с мокрыми волосами. Расчесывание волос под душем не рекомендуется. Разделите пряди пальцами, а затем начните расчесывать их щеткой от кончиков к корням, избегая прочесывания кожи головы. Завязывание мокрых волос в хвост может привести к их перелому и утрате эластичности из-за натяжения резинки. Укладка мокрых волос с использованием фена и других тепловых инструментов может вызвать повреждения структуры волоса. Перед укладкой немного подсушите волосы полотенцем и дайте им высохнуть естественным образом. Нанесение масел на мокрые волосы перед сушкой может нарушить их структуру. Подождите, пока волосы частично подсохнут, затем нанесите масло, чтобы избежать негативного воздействия тепла.

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