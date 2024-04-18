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Избегайте пять основных ошибок с мокрыми волосами: секреты здоровых локонов

С мокрыми волосами не следует делать это — 5 основных ошибок

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Забота о красоте волос часто связана с приобретением дорогих шампуней, новых масок и бальзамов, но иногда качество прядей зависит от мелких ошибок, которые многие совершают ежедневно, особенно с мокрыми волосами. Избегайте следующих 5 основных ошибок, чтобы заметить улучшение внешнего вида ваших волос.

С мокрыми волосами не следует делать это — 5 основных ошибок
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Не оставляйте волосы мокрыми слишком долго, чтобы избежать "гидро-усталости" и предотвратить сечение кончиков. Тщательно вытирайте волосы полотенцем и избегайте сна с мокрыми волосами.
  2. Расчесывание волос под душем не рекомендуется. Разделите пряди пальцами, а затем начните расчесывать их щеткой от кончиков к корням, избегая прочесывания кожи головы.
  3. Завязывание мокрых волос в хвост может привести к их перелому и утрате эластичности из-за натяжения резинки.
  4. Укладка мокрых волос с использованием фена и других тепловых инструментов может вызвать повреждения структуры волоса. Перед укладкой немного подсушите волосы полотенцем и дайте им высохнуть естественным образом.
  5. Нанесение масел на мокрые волосы перед сушкой может нарушить их структуру. Подождите, пока волосы частично подсохнут, затем нанесите масло, чтобы избежать негативного воздействия тепла.

ЭТО УБЬЕТ ТВОИ ВОЛОСЫ: самые частые ошибки
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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