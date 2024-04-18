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Простые советы для гладких и блестящих волос

Несложные советы для достижения гладких и сияющих волос

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Стремление к волосам, которые выглядят блистательно, гладко и сияюще, является общей мечтой для многих женщин. Мы инвестируем в эту идею, приобретая десятки масок, различные кондиционеры и перепробовав все новейшие процедуры в салоне. Однако, порой для изменения вида наших волос не требуется ни времени, ни больших затрат. Простые лайфхаки могут стать ключом к достижению желаемого эффекта.

Несложные советы для достижения гладких и сияющих волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Отказ от махровых полотенец является первым шагом на пути к здоровым и блестящим волосам. Махровые полотенца могут повредить чешуйки волос при вытирании, приводя к пушению и потере блеска. Вместо этого, стоит использовать хлопковые футболки или специальные гладкие ткани.

Идея смены местами шампуня и кондиционера вызывает споры, но многие утверждают, что это помогает достичь гладкости и блеска волос. Считается, что кондиционер закрывает чешуйки волос, снижая воздействие шампуня и делая волосы более легкими и длительно чистыми.

Использование масел является еще одним секретом блестящих и гладких волос. Несмываемые средства помогают сохранить волосы гладкими, блестящими и шелковистыми. Каждое масло имеет свои уникальные свойства: жожоба восстанавливает поврежденную структуру, кокос увлажняет и придает блеск, иланг-иланг обладает разглаживающим эффектом, а брокколи действует как природный силикон, делая волосы более тяжелыми и блестящими.

Использование деревянных расчесок помогает сохранить волосы гладкими и сияющими, не вызывая статического электричества и не повреждая их структуру. Также силиконовые расчески дают схожий эффект, в то время как металлические и пластиковые расчески лучше избегать.

Термозащита является важным продуктом как зимой, так и летом. Это средство снижает вредное воздействие тепла на волосы во время укладки, защищая их от повреждений, а также обеспечивает защиту от холода зимой и жары летом.

При укладке волос следует начинать использовать пальцы, особенно когда они еще влажные, чтобы избежать травмирования. Разделяйте пряди и приподнимайте их пальцами, прежде чем использовать расческу.

КАК СДЕЛАТЬ ВОЛОСЫ БЛЕСТЯЩИМИ ЗА 5 МИНУТ?! ТЫ ДОЛЖНА ЭТО ЗНАТЬ😱
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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