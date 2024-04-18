Осторожно: 5 калорийных, но полезных продуктов для здоровья, которые могут привести к набору веса

Пять продуктов, при употреблении которых возможно легкое набирание веса

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Эти продукты богаты витаминами, минералами и полезными жирами, однако они высококалорийны.

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Авокадо, содержащее около 250 калорий в 100 граммах, следует употреблять в рационе не более 100 грамм за раз. Порция фруктов и ягод в день не должна превышать 400 грамм, особенно это касается бананов и винограда. Орехи, богатые клетчаткой и витаминами, имеют более 200 калорий на 100 грамм; их лучше добавлять в салаты или каши, а не употреблять в качестве перекуса.

Хумус, содержащий 237 калорий на 100 грамм, следует употреблять с умеренностью, а горький шоколад, богатый полезными свойствами, лучше не съедать больше нескольких долек за один раз, чтобы избежать набора веса.

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