Осторожно: 5 калорийных, но полезных продуктов для здоровья, которые могут привести к набору веса

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Пять продуктов, при употреблении которых возможно легкое набирание веса

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Эти продукты богаты витаминами, минералами и полезными жирами, однако они высококалорийны.

Пять продуктов, при употреблении которых возможно легкое набирание веса
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Авокадо, содержащее около 250 калорий в 100 граммах, следует употреблять в рационе не более 100 грамм за раз. Порция фруктов и ягод в день не должна превышать 400 грамм, особенно это касается бананов и винограда. Орехи, богатые клетчаткой и витаминами, имеют более 200 калорий на 100 грамм; их лучше добавлять в салаты или каши, а не употреблять в качестве перекуса.

Хумус, содержащий 237 калорий на 100 грамм, следует употреблять с умеренностью, а горький шоколад, богатый полезными свойствами, лучше не съедать больше нескольких долек за один раз, чтобы избежать набора веса.

ТОП 5 продуктов, вызывающих лишний вес
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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