Истина о наращивании ресниц: когда следует остановиться

Косметолог предоставила рекомендации по частоте процедуры наращивания ресниц

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед праздничным отпуском наращенные ресницы становятся особенно востребованными, обеспечивая элегантный вид даже на пляже и в море, где нет возможности использовать тушь без риска ее растекания. В ходе процедуры одной натуральной реснице прикрепляются 2-3 волоска из синтетического моноволокна, что добавляет объем и длину. Продолжительность наращивания варьируется от полутора до трех часов в зависимости от плотности естественных ресниц. Эффект сохраняется около месяца, после чего рекомендуется провести коррекцию.

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако важно учитывать частоту проведения процедуры и ее потенциальные последствия. Косметолог Оксана Чащина предупреждает, что наращивание ресниц, хотя и безболезненно, может нанести вред, особенно в случае тонких и слабых ресниц. Дополнительный вес искусственных волосков может травмировать корни, вызывая их атрофию и прекращение роста. Более того, используемые для приклеивания составы могут вызвать аллергические реакции или ожоги кожи и глазной слизистой. Помимо этого, искусственные ресницы могут привлекать больше грязи и пыли, что в сочетании с недостаточной гигиеной может способствовать развитию инфекций.

Врач рекомендует ограничивать частоту наращивания ресниц и использовать эту процедуру лишь в случаях, когда необходим долгосрочный косметический эффект, а также быть внимательным к составам, используемым для приклеивания, и соблюдать правила гигиены, сообщает сайт aif.ru.





Консультация клиента по уходу за ресницами после процедуры наращивания