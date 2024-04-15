Опасные ингредиенты: какая косметика стоит на страже вашей кожи

Косметические продукты, которые фактически наносят вред коже

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В стремлении к совершенной коже, женщины приобретают все больше и больше косметических продуктов, надеясь на сияющий и чистый вид лица. Однако лишь немногие понимают состав косметики, а некоторые ее компоненты могут причинить серьезный вред коже.

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Пропиленгликоль, часто встречающийся в составе кремов, может вызывать аллергии и высыпания на коже. Формальдегид, хоть и ранее использовавшийся в лаках для ногтей, считается канцерогеном и следует избегать его присутствия в косметике. Гидрохинон, добавляемый в осветлители и средства от веснушек, повышает риск онкологических заболеваний кожи.

Парабены, хоть и применяются для предотвращения размножения бактерий в косметике, могут ускорять старение кожи. Ацетат алюминия, предназначенный для водонепроницаемых тканей, при длительном применении вызывает шелушения кожи. Глицерин и вазелин, несмотря на популярность в качестве увлажняющих компонентов, могут на самом деле иссушать кожу и вызывать акне из-за пленки, которую они образуют.

Важно быть внимательным к составу косметических продуктов и избегать вредных компонентов для поддержания здоровья и красоты кожи.

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