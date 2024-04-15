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Семь простых секретов молодости: как выглядеть моложе без усилий

Секреты молодости доступные каждому

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Желание сохранить молодость и свежий вид является приоритетом для многих женщин. В этом помогут простые анти-эйдж секреты, не требующие больших затрат или усилий, но способные значительно омолодить внешний вид.

Секреты молодости доступные каждому
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Придайте значимость сну: полноценный восьмичасовой сон помогает избежать лишнего веса и пигментации кожи, а короткий дневной сон улучшает работу сердца и сосудов.

2. Обратитесь к офтальмологу: замените прищур на стильные очки или линзы, выполняйте гимнастику для глаз и используйте фильтр синего света, чтобы сохранить зрение.

3. Будьте активны: даже небольшая физическая активность в течение дня помогает улучшить кровообращение и выглядеть свежее.

4. Сократите время на солнце: защитите кожу от пигментации и старения, используя средства с SPF не ниже 50 и обновляйте их каждые 2-3 часа.

5. Увлажняйте кожу: используйте увлажняющие сыворотки, маски с витамином C и пилинги с кислотами для выравнивания тонуса кожи.

6. Принимайте биотин: добавьте в рацион БАДы с биотином для улучшения пищеварения и здоровья волос.

7. Отшелушивайте: используйте скрабы и пилинги для удаления ороговевших клеток и наносите питательный крем для мягкости и сияния кожи.


Секреты молодости теперь доступны каждому! Как остановить старость. Врач-косметолог. Санкт-Петербург
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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