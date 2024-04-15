Встречаем весну с легкими цветочными ароматами: пять бьюти-средств для весеннего настроения

В ожидании весны, давайте порадуем себя бьюти-средствами, которые не только ухаживают за кожей, но и имеют легкий цветочный аромат, долго оставаясь на коже. Эти продукты станут настоящим подарком для себя в этом месяце.
Линейка Piony от L'Occitane предлагает крем для лица с ароматом пиона и свежей зелени. Этот крем интенсивно увлажняет, борется с несовершенствами и сужает поры благодаря комплексу цветка пиона в его составе. Большим плюсом является его универсальность для всех типов кожи.
Цена: 4600 рублей
Крем с ароматом дамасской розы от Weleda подходит для нормальной и комбинированной кожи. Содержит масло розы, экстракты мирры и хвоща, борющиеся с признаками старения и стимулирующие процессы регенерации кожи.
Цена: 1620 рублей
Дневной BB-крем с ароматом чайной розы от La Sultane De Saba станет хитом благодаря своей легкой текстуре, превращающейся в гель при контакте с кожей. Обогащенный розовой водой и маслами виноградных косточек, зародышей пшеницы и сладкого миндаля, он делает цвет лица ровным и сияющим.
Цена: 7600 рублей
Эфирное масло ромашки в масле для лица от Darphine оставляет на коже аромат цветка и борется с сухостью, шелушением и тусклым цветом лица.
Цена: 4400 рублей
Натуральный мист для лица с цветочной водой василька от Botavikos увлажняет, тонизирует, борется с отечностью и темными кругами под глазами, обладает противовоспалительным и успокаивающим действием.
Цена: 355 рублей
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