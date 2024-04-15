Встречаем весну с легкими цветочными ароматами: пять бьюти-средств для весеннего настроения

Пять продуктов с ароматом цветов, которые внесут радость в ожидание весны

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В ожидании весны, давайте порадуем себя бьюти-средствами, которые не только ухаживают за кожей, но и имеют легкий цветочный аромат, долго оставаясь на коже. Эти продукты станут настоящим подарком для себя в этом месяце.

Фото: unsplash.com by Ashley Bean is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Крем для лица "Пион", L'Occitane

Линейка Piony от L'Occitane предлагает крем для лица с ароматом пиона и свежей зелени. Этот крем интенсивно увлажняет, борется с несовершенствами и сужает поры благодаря комплексу цветка пиона в его составе. Большим плюсом является его универсальность для всех типов кожи.

Цена: 4600 рублей

Крем для лица Wild Rose, Weleda

Крем с ароматом дамасской розы от Weleda подходит для нормальной и комбинированной кожи. Содержит масло розы, экстракты мирры и хвоща, борющиеся с признаками старения и стимулирующие процессы регенерации кожи.

Цена: 1620 рублей

BB-крем для лица, La Sultane De Saba

Дневной BB-крем с ароматом чайной розы от La Sultane De Saba станет хитом благодаря своей легкой текстуре, превращающейся в гель при контакте с кожей. Обогащенный розовой водой и маслами виноградных косточек, зародышей пшеницы и сладкого миндаля, он делает цвет лица ровным и сияющим.

Цена: 7600 рублей

Масло для лица Chamomile, Darphine

Эфирное масло ромашки в масле для лица от Darphine оставляет на коже аромат цветка и борется с сухостью, шелушением и тусклым цветом лица.

Цена: 4400 рублей

Цветочная вода василька, Botavikos

Натуральный мист для лица с цветочной водой василька от Botavikos увлажняет, тонизирует, борется с отечностью и темными кругами под глазами, обладает противовоспалительным и успокаивающим действием.

Цена: 355 рублей

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