Почему лазерная эпиляция может не работать: причины и советы

Не всегда достигается желаемый эффект: причины неудач лазерной эпиляции

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерная эпиляция, одна из популярных процедур для удаления нежелательной растительности на теле, не всегда обеспечивает ожидаемый результат, что может оказаться разочарованием для многих. Разговор с мастером по эпиляции Александрой Любимовой выявил несколько причин, по которым процедура может оказаться неэффективной.

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Один из ключевых моментов — это неправильная настройка лазерного аппарата, которая может не учитывать индивидуальные особенности кожи и волос. Светлые волосы также могут оказаться проблемой, так как лазерная эпиляция менее эффективна в их случае. Важно уточнить у мастера о настройках аппарата перед началом процедуры.

Еще одной причиной неудовлетворительного результата может быть неправильное соблюдение графика посещений. Мастер может разработать индивидуальную программу, но ее эффективность зависит также от регулярности сеансов. Гормональные изменения также могут снизить эффективность процедуры. Принятие определенных препаратов, особенно гормональных, а также естественные гормональные перепады могут негативно сказаться на результате.

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