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Микроблейдинг: сколько держится, как ухаживать и для какого типа кожи подходит?

Микроблейдинг: долговечность и уход после процедуры

Моя семья » Красота и стиль

Микроблейдинг – это техника, позволяющая создать идеальные брови даже при редких волосках или их полном отсутствии. Однако, как долго они будут держаться, зависит от многих факторов.  Эксперты портала byrdie.com рассказывают, для какого типа кожи лучше всего подходит эта процедура и как долго сохраняется эффект от неё.

Микроблейдинг: долговечность и уход после процедуры
Фото: pixabay.com by pixabay user 422694 is licensed under Creative Commons Zero

Как долго держится микроблейдинг?

Даже лучший микроблейдинг прослужит от одного до трех лет, средняя продолжительность составляет около двух лет. По мере заживления, пигмент может постепенно тускнеть, поэтому рекомендуется ретушь через четыре-восемь недель после первого сеанса.

Время заживления также играет важную роль в сохранении результата. Обычно поверхностное заживление занимает от семи до 14 дней, но восстановление кожи продолжается несколько недель. Правильный уход, включая аккуратное протирание и использование защитного крема, поможет ускорить процесс и обеспечить долговечность микроблейдинга.

Какому типу кожи подходит процедура?

Тип кожи также оказывает влияние на долговечность микроблейдинга. Для сухой и нормальной эта процедура обычно подходит лучше, чем для жирной или тонкой.  Кроме того, важно учитывать общее состояние кожи. Людям с заболеваниями, такими как экзема или розацеа, следует избегать микроблейдинга, так как это может ухудшить состояние кожи.

СКОЛЬКО ДЕРЖИТСЯ ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ? КОГДА ОБНОВЛЯТЬ И ЗАЧЕМ?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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