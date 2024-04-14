Трехэтапный ритуал очищения: ключ к здоровой коже и крепкому сну

Было выяснено, что правильное очищение кожи лица напрямую влияет на качество сна

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Вечерний ритуал очищения кожи лица и снятия макияжа не только способствует красивой коже, но и обеспечивает здоровый сон, как отмечает косметолог-эстетист Лилиана Радица.

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Она подчеркивает важность проведения этого процесса в три этапа: первый — удаление макияжа и загрязнений с помощью средств на основе жирорастворимых компонентов, второй — очищение от сальных и потовых выделений с использованием водорастворимых средств, и третий — восстановление рН баланса кожи с помощью лосьона. Этот подход делает кожу более подготовленной к дальнейшему уходу, улучшая результаты от использования кремов и сывороток.

Такой ритуал также имеет дополнительный эффект ароматерапии, помогая расслабиться и подготовиться к спокойному сну.





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