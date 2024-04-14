Элегантные стрижки для женщин зрелого возраста: советы от стилиста Шубиной

Смелые пикси и иные современные стрижки для женщин старше 50

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Советы стилистов при смене прически каждое десятилетие помогают не только освежить образ, но и сделать его более молодежным. Ася Шубина, опытный стилист и колорист, деликатно указывает на подходящие стрижки для женщин в зрелом возрасте.

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Пикси: эта смелая стрижка прекрасно подчеркивает изящную линию шеи. По словам Аси, не стоит бояться короткой длины — в определенном возрасте она может быть весьма выигрышной. Кроме того, пикси легко в уходе и не требует много времени. Каскады и градуированные стрижки: если вы предпочитаете сохранить объемные пряди, можно остановиться на средней длине до плеч или чуть ниже. Важно следить за кончиками волос, чтобы избежать эффекта небрежности. Каскад создает визуальный объем, особенно на тонких волосах, а длинные пряди у лица могут помочь скрыть проблемы с овалом. Боб: это, вероятно, самая универсальная стрижка, подходящая всем. Существует множество вариантов боба, что позволяет выбрать подходящий именно вам — можно оставить удлиненные пряди для создания определенного образа или выбрать эффектный короткий боб с челкой.

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