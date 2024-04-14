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Косметическое возрождение: как восстановить разбитые пудры и тени

Как спасти разбитые пудру, тени или румяна

1:17
Моя семья » Красота и стиль

На повестке дня — способы восстановления разбитых пудр, теней, румян или хайлайтеров после неудачного падения. Каждая женщина, несомненно, сталкивалась с такой ситуацией, когда палетка косметики разбивается, и кажется, что настроение на весь день испорчено. Однако это еще не конец для вашей палетки. Бьюти-блогеры уже давно придумали несколько методов, чтобы вернуть ей жизнь и продлить срок ее службы.

Как спасти разбитые пудру, тени или румяна
Фото: openverse.org by ookikioo is licensed under CC BY 2.0.

Первый способ включает в себя использование 70%-го спирта, столовой ложки, бумажных салфеток и мастихина. Сначала необходимо измельчить оставшуюся часть пудры и добавить немного медицинского спирта, чтобы получить консистенцию пасты. Затем смесь следует вернуть обратно в пудреницу, выровнять и прижать под прессом на сутки.

Второй способ, менее эффективный, но более щадящий для кожи, включает использование утюга вместо спирта. После измельчения пудры и утрамбовывания ее в металлическом контейнере, утюг нагревается и прижимается к контейнеру с пудрой на короткое время. После остывания пудра закрепляется обратно в футляре.

Оба способа позволяют восстановить пудру после разбития, но первый из них, с использованием спирта, является более эффективным.

✦ Как Cпрессовать Pазбившуюся Пудру ✦ (Тени или Pумяна) ✦ Катя Румянка
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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