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Тушь для ресниц: как оживить и продлить срок службы

Как оживить засохшую тушь

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Оживление засохшей туши для ресниц возможно, но прежде всего стоит учитывать срок ее хранения. Обычно производители рекомендуют использовать тушь не более полугода, а дерматологи советуют обновлять ее даже чаще — раз в 3-4 месяца, чтобы избежать развития микробов внутри флакона, что может повлечь за собой негативные последствия для здоровья. В случае изменения текстуры, цвета или запаха туши, рекомендуется выбросить ее, чтобы избежать возможных инфекций или раздражений кожи.

Как оживить засохшую тушь
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Если тушь засохла, но ее состояние не изменилось, можно попробовать оживить ее несколькими способами.

Первый способ — нагревание туши. Так как в формулу туши часто входят воски и парафины, под воздействием высокой температуры они становятся более мягкими и пластичными. Для этого можно опустить тушь в стакан с горячей водой или подержать ее под горячим краном в течение 2-3 минут, либо ненадолго поместить флакон туши в микроволновку. Однако стоит учитывать, что эти способы требуют повторного применения перед каждым использованием.

Второй способ — добавление натурального масла. Например, кокосового или миндального, которые следует добавить в тушь, разогреть и тщательно перемешать. Этот метод требует времени на приготовление.

Третий способ — добавление раствора для линз или увлажняющих капель для глаз, которые обладают гипоаллергенным составом и стерильностью. Несколько капель такого раствора следует добавить в тюбик туши, хорошо перемешать и оставить на время, например, на пару часов. Этот способ имеет наиболее длительный эффект.

Также тушь можно разбавить термальной водой или специальным средством для этого, однако стоимость последнего может быть сравнима с ценой новой туши, что делает его менее выгодным вариантом.

Как продлить срок службы туши для ресниц?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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