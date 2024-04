Тушь для ресниц: как оживить и продлить срок службы

Оживление засохшей туши для ресниц возможно, но прежде всего стоит учитывать срок ее хранения. Обычно производители рекомендуют использовать тушь не более полугода, а дерматологи советуют обновлять ее даже чаще — раз в 3-4 месяца, чтобы избежать развития микробов внутри флакона, что может повлечь за собой негативные последствия для здоровья. В случае изменения текстуры, цвета или запаха туши, рекомендуется выбросить ее, чтобы избежать возможных инфекций или раздражений кожи.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.