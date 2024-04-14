Тушь для ресниц: как оживить и продлить срок службы

Оживление засохшей туши для ресниц возможно, но прежде всего стоит учитывать срок ее хранения. Обычно производители рекомендуют использовать тушь не более полугода, а дерматологи советуют обновлять ее даже чаще — раз в 3-4 месяца, чтобы избежать развития микробов внутри флакона, что может повлечь за собой негативные последствия для здоровья. В случае изменения текстуры, цвета или запаха туши, рекомендуется выбросить ее, чтобы избежать возможных инфекций или раздражений кожи.
Если тушь засохла, но ее состояние не изменилось, можно попробовать оживить ее несколькими способами.
Первый способ — нагревание туши. Так как в формулу туши часто входят воски и парафины, под воздействием высокой температуры они становятся более мягкими и пластичными. Для этого можно опустить тушь в стакан с горячей водой или подержать ее под горячим краном в течение 2-3 минут, либо ненадолго поместить флакон туши в микроволновку. Однако стоит учитывать, что эти способы требуют повторного применения перед каждым использованием.
Второй способ — добавление натурального масла. Например, кокосового или миндального, которые следует добавить в тушь, разогреть и тщательно перемешать. Этот метод требует времени на приготовление.
Третий способ — добавление раствора для линз или увлажняющих капель для глаз, которые обладают гипоаллергенным составом и стерильностью. Несколько капель такого раствора следует добавить в тюбик туши, хорошо перемешать и оставить на время, например, на пару часов. Этот способ имеет наиболее длительный эффект.
Также тушь можно разбавить термальной водой или специальным средством для этого, однако стоимость последнего может быть сравнима с ценой новой туши, что делает его менее выгодным вариантом.
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