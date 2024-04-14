Секреты и правила использования ванночек для ногтей: укрепление и рост в домашних условия

Как делать ванночки для ногтей в домашних условиях

2:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ванночки для ногтей представляют собой доступный и простой метод ухода, однако их использование требует соблюдения определенных правил. Сеансы подобных процедур следует проводить в курсе, так как видимый результат достигается не мгновенно, а постепенно. Важно готовить свежий раствор перед каждым использованием, поскольку повторное применение может способствовать размножению бактерий в жидкости. Рекомендуется использовать только кипяченую воду для ванночек, а температура жидкости не должна превышать 40-45 градусов Цельсия. Максимальное время процедуры не должно превышать 30 минут, так как чрезмерное воздействие на ногти может привести к их ослаблению и ломкости. Также важно предварительно подготовить ногти, удалив гель-лак или другие покрытия.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вода благотворно влияет на состояние ногтей, а если добавить в нее полезные компоненты, этот эффект усиливается.

Ванночка с морской солью: морская соль способствует укреплению и активизации роста ногтей за счет содержания в ней йода, оказывающего положительное воздействие на ногтевую пластину. Для приготовления такой ванночки нужно добавить 5 столовых ложек морской соли в 0,5 литра теплой воды, опустить руки на 20-30 минут и затем обработать их увлажняющим кремом.

Ванночка с маслами, витаминами и йодом: этот тип ванночки помогает укрепить и питать ногтевую пластину, делая ее более устойчивой к повреждениям. Для подготовки такой ванночки необходимо смешать 4 столовые ложки растительного масла, 2 капсулы витаминов "АЕВИТ" и 5 капель йода, подогреть смесь на водяной бане, опустить в нее пальцы и держать 20-30 минут, а затем удалить остатки масла.

Желатиновая ванночка с ромашкой: желатиновые ванночки укрепляют ногти и стимулируют их рост, а в сочетании с другими полезными ингредиентами, например, ромашкой, способны улучшить состояние ногтей и кожи вокруг них. Для приготовления такой ванночки следует добавить 2 чайные ложки желатина в 200 мл теплого настоя ромашки, опустить руки на 20-30 минут и после процедуры нанести увлажняющий крем.

ВАННОЧКИ и МАСКИ для НОГТЕЙ в домашних условиях - ЛУЧШИЕ рецепты - РОСТ и УКРЕПЛЕНИЕ