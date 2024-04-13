Испанская пословица гласит: "Зубы лгут, волосы обманывают, а морщины выдают". Однако, принимая своевременные меры, можно сохранить свои секреты надолго.
Линейка КВИН БИ от АПИВИТА, основанная на пчелином маточном молочке, представляет обновленную гамму средств для ухода за кожей. В коллекции представлены 5 продуктов, подходящих для всех типов кожи, созданных с применением запатентованной технологии контролируемого высвобождения высококонцентрированного пчелиного маточного молочка. Комплексный антивозрастной эффект дополняется использованием пептидов коллагена, которые стимулируют его производство в коже.
Дневной крем Liftactiv Collagen Specialist от VICHY, например, содержит трижды больше про-коллагена пептидов для усиленного воздействия. Для борьбы с морщинами также рекомендуется использование аргирелина, синтетического пептида, эффект которого сравнивают с ботоксом.
Новая формула двухфазной сыворотки Physio Radiance от QNET сочетает в себе не только аргирелин, но и другие активные компоненты, такие как витамин PP, гиалуроновая кислота, аминокислота тетрапептид-2 и пребиотики. Они помогают бороться с признаками старения кожи, улучшают ее упругость и эластичность.
Сейчас сообщается, что Чарльз может протянуть оливковую ветвь Гарри и его жене Меган Маркл, пригласив их в Бальморал этим летом.