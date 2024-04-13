Питание для здоровых волос: что есть и чего избегать

Изменения в питании для улучшения состояния волос: что исключить и что включить в ежедневное меню

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Если вы замечаете, что после расчесывания выпадает много волос, это может быть сигналом тревоги. Причины выпадения волос могут быть разными, некоторые из них требуют консультации врача-трихолога и проведения необходимых анализов. Также важно обратить внимание на питание. Маргарита Андрианова, топ-стилист и основатель студии красоты "Dajmur", рассказывает о том, какие продукты следует добавить в рацион для поддержания здоровья волос и что исключить из него.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Что стоит включить в рацион для улучшения состояния волос:

Вода: поддерживает водный баланс организма.

Рыба и морепродукты: богаты омега-3 кислотами и другими питательными веществами.

Мясо: источник белка, можно заменить на курицу или индейку.

Зеленые и листовые овощи: богаты клетчаткой и легкоусвояемыми белками.

Орехи: содержат жирные аминокислоты и другие полезные элементы.

Яйца: богаты биотином, магнием и витаминами группы B.

Цельнозерновые культуры: насыщены железом, цинком и витаминами группы B.

Каши: ускоряют рост волос благодаря наличию легкоусвояемых витаминов.

Также важно иметь под рукой полезные перекусы: орехи, овощные и фруктовые чипсы, мюсли и смузи на основе растительного молока.

Что стоит исключить из рациона при борьбе с выпадением волос:

Фастфуд и жареная пища.

Сладости и мучные кондитерские изделия.

Газированные напитки.

Острая, копченая и соленая пища.

Курение и употребление алкоголя.



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