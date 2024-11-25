Шикарность волос зависит от того, что едим: рассказываем об основных правилах питания для здоровья волос

Если вы замечаете, что после расчесывания выпадает много волос, это может быть сигналом тревоги. Причины выпадения волос могут быть разными, некоторые из них требуют консультации врача-трихолога и проведения необходимых анализов. Также важно обратить внимание на питание. Маргарита Андрианова, топ-стилист и основатель студии красоты "Dajmur", рассказывает о том, какие продукты следует добавить в рацион для поддержания здоровья волос и что исключить из него.
Что стоит включить в рацион для улучшения состояния волос:
Что стоит исключить из рациона при борьбе с выпадением волос:
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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