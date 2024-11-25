Шикарность волос зависит от того, что едим: рассказываем об основных правилах питания для здоровья волос

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы замечаете, что после расчесывания выпадает много волос, это может быть сигналом тревоги. Причины выпадения волос могут быть разными, некоторые из них требуют консультации врача-трихолога и проведения необходимых анализов. Также важно обратить внимание на питание. Маргарита Андрианова, топ-стилист и основатель студии красоты "Dajmur", рассказывает о том, какие продукты следует добавить в рацион для поддержания здоровья волос и что исключить из него.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, PDM

Что стоит включить в рацион для улучшения состояния волос:

Вода: поддерживает водный баланс организма.

Рыба и морепродукты: богаты омега-3 кислотами и другими питательными веществами.

Мясо: источник белка, можно заменить на курицу или индейку.

Зеленые и листовые овощи: богаты клетчаткой и легкоусвояемыми белками.

Орехи: содержат жирные аминокислоты и другие полезные элементы.

Яйца: богаты биотином, магнием и витаминами группы B.

Цельнозерновые культуры: насыщены железом, цинком и витаминами группы B.

Каши: ускоряют рост волос благодаря наличию легкоусвояемых витаминов.

Также важно иметь под рукой полезные перекусы: орехи, овощные и фруктовые чипсы, мюсли и смузи на основе растительного молока.

Что стоит исключить из рациона при борьбе с выпадением волос:

Фастфуд и жареная пища.

Сладости и мучные кондитерские изделия.

Газированные напитки.

Острая, копченая и соленая пища.

Курение и употребление алкоголя.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.



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