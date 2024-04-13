Шесть уловок для длинных ног: как визуально вытянуть силуэт
Шесть приемов для создания визуального эффекта удлиненных ног
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Мечтаете о длинных ногах, но природа не щедро одарила вас этим даром? Стилисты знают, как сделать вашу фигуру визуально стройнее и вытянутой с помощью правильного выбора одежды и обуви.
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- Бежевая обувь: наденьте бежевые лодочки цвета кожи. Этот трюк поможет придать ногам длину, особенно если обувь выполнена из блестящего материала.
- Завышенная талия: одежда с завышенной талией, такая как юбки, платья и брюки, делает нижнюю часть тела более выраженной, что создает иллюзию длинных ног.
- Брюки-клеш: расклешенные брюки, закрывающие задник обуви, придадут вашей фигуре стройности и создадут впечатление длинных ног.
- Короткая юбка: носите короткие юбки, чтобы добавить несколько сантиметров к длине ног, но помните, что это подходит не всем и может укоротить внешний вид фигуры.
- Обувь с острым носом: избегайте обуви с круглыми носками, она визуально сокращает ноги. Лучше выбирать обувь с удлиненным носом, такую как лодочки или лоферы.
- Светлый верх: контрастный эффект между светлой верхней и темной нижней частями одежды помогает создать иллюзию длинных ног, привлекая внимание к верхней части тела.
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КАК УДЛИНИТЬ НОГИ И СТАТЬ ВЫШЕ | ЛАЙФХАКИ И ТРЕНДЫ 2020
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова