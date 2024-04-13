Шесть уловок для длинных ног: как визуально вытянуть силуэт

Шесть приемов для создания визуального эффекта удлиненных ног

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечтаете о длинных ногах, но природа не щедро одарила вас этим даром? Стилисты знают, как сделать вашу фигуру визуально стройнее и вытянутой с помощью правильного выбора одежды и обуви.

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Бежевая обувь: наденьте бежевые лодочки цвета кожи. Этот трюк поможет придать ногам длину, особенно если обувь выполнена из блестящего материала. Завышенная талия: одежда с завышенной талией, такая как юбки, платья и брюки, делает нижнюю часть тела более выраженной, что создает иллюзию длинных ног. Брюки-клеш: расклешенные брюки, закрывающие задник обуви, придадут вашей фигуре стройности и создадут впечатление длинных ног. Короткая юбка: носите короткие юбки, чтобы добавить несколько сантиметров к длине ног, но помните, что это подходит не всем и может укоротить внешний вид фигуры. Обувь с острым носом: избегайте обуви с круглыми носками, она визуально сокращает ноги. Лучше выбирать обувь с удлиненным носом, такую как лодочки или лоферы. Светлый верх: контрастный эффект между светлой верхней и темной нижней частями одежды помогает создать иллюзию длинных ног, привлекая внимание к верхней части тела.

КАК УДЛИНИТЬ НОГИ И СТАТЬ ВЫШЕ | ЛАЙФХАКИ И ТРЕНДЫ 2020