Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Пономарева: протеиновые коктейли могут навредить почкам
Пять стильных маникюрных направлений, которые всегда в тренде
United Auto Workers выражает разочарование по поводу решения Volvo Group открыть новый завод в Мексике
Эксперты назвали продукты, которые нельзя давать кошке
Ученые нашли способ восстановления мозга после инсульта с помощью стволовых клеток
Актёр Андрей Чернышов раскрыл секреты своего крепкого брака — среди них есть общие убеждения
Запечённая картошка с лимоном: придайте любимому блюду необычную кислинку
Рассказываем о сорте малины, которая в форме штамбы
Тренировка от Анджелины Джоли
Секущиеся кончики: понимание, профилактика и уход

Как справиться с проблемой секущихся волос

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Длинные волосы могут стать жертвой повреждений из-за различных факторов, включая мытье, использование фена, укладки, тугие прически, воздействие солнца и многое другое. Но помимо внешних воздействий, качество волос может страдать из-за недостатка белка и полиненасыщенных жирных кислот, а также недостатка витаминов и минералов в организме. Результатом такого негативного воздействия могут быть секущиеся кончики.

Как справиться с проблемой секущихся волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Как понять, что ваши волосы начали секаться? Они становятся тонкими, сухими, ломкими и шершавыми на ощупь. По всей длине и особенно на кончиках могут появиться многочисленные расщепления, делающие волосы хрупкими и непослушными.

Восстановить поврежденные волосы до их первоначального состояния невозможно, но можно использовать средства, которые помогут восстановить структуру и здоровье волос. Продукты с растительным кератином и гидролизованными протеинами могут заполнить недостаток белка в волосах, а увлажняющие средства, содержащие гиалуроновую кислоту и масла, помогут сохранить влагу и липиды внутри волоса.

Помимо этого, правильный выбор полотенца для волос и использование термозащитных средств при использовании фена также могут помочь предотвратить дальнейшее повреждение волос. Чтобы укрепить волосы, также важно использовать средства с липидами, создающие защитную пленку вокруг волос, придавая им прочность, блеск и мягкость.

Профилактика играет ключевую роль в сохранении здоровья и красоты волос. Регулярный уход поможет избежать секущихся кончиков и сделать ваши волосы красивыми и здоровыми.

СЕКУЩИЕСЯ КОНЧИКИ: как избавиться? Эффективные средства для восстановления!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо

Вероятно, вы замечали, как ваша кошка внезапно начинает вылизывать ваше лицо

Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца
Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Последние материалы
Пять стильных маникюрных направлений, которые всегда в тренде
United Auto Workers выражает разочарование по поводу решения Volvo Group открыть новый завод в Мексике
Эксперты назвали продукты, которые нельзя давать кошке
Ученые нашли способ восстановления мозга после инсульта с помощью стволовых клеток
Актёр Андрей Чернышов раскрыл секреты своего крепкого брака — среди них есть общие убеждения
Запечённая картошка с лимоном: придайте любимому блюду необычную кислинку
Рассказываем о сорте малины, которая в форме штамбы
Тренировка от Анджелины Джоли
Минфин США ввел запрет на ввоз меди и прочих металлов из России
Banki.ru посоветовал убрать из каско ненужные опции, чтобы сэкономить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников