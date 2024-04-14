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Безопасность лазерной эпиляции во время беременности: что говорят эксперты?

Лазерная эпиляция во время беременности: риски и рекомендации специалистов

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Вопрос о возможности проведения лазерной эпиляции во время беременности вызывает много волнений. Если речь идет о красоте в период вынашивания ребёнка, многие привычные процедуры становятся запретными, такие как использование ретиноидов или ботокса. Однако, что насчет лазерной эпиляции? Специалисты портала byrdie.com рассказывают о рисках проведения этой процедуры в период беременномти..

Лазерная эпиляция во время беременности: риски и рекомендации специалистов
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Безопасно ли проводить лазерную эпиляцию, когда женщина беременна?

Точного ответа на этот вопрос нет. Специалисты утверждают, что требуются дополнительные исследования, прежде чем дать окончательный ответ.

Какие риски сопряжены с лазерной эпиляцией во время беременности?

Один из основных рисков связан с излучением, которое может исходить от лазера. Мощные лазеры, особенно в первом триместре, могут быть опасны для развивающегося плода и способствовать различным осложнениям, включая выкидыш.

Хотя некоторые исследования не выявили серьезных осложнений при лазерной эпиляции во время беременности, существует риск ожогов и гиперпигментации, особенно у женщин с изменениями гормонального фона.

Кроме того, не все анестетики, используемые во время процедуры, пригодны для беременных, что также добавляет вопросов относительно безопасности данного вида манипуляции во время беременности.

В итоге, хотя лазерная эпиляция может быть относительно безопасной для некоторых женщин в некоторых случаях, рекомендуется обсудить этот вопрос с вашим врачом перед принятием окончательного решения.

Можно ли делать лазерную эпиляцию беременным и кормящим?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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