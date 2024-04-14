Безопасность лазерной эпиляции во время беременности: что говорят эксперты?

Лазерная эпиляция во время беременности: риски и рекомендации специалистов

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вопрос о возможности проведения лазерной эпиляции во время беременности вызывает много волнений. Если речь идет о красоте в период вынашивания ребёнка, многие привычные процедуры становятся запретными, такие как использование ретиноидов или ботокса. Однако, что насчет лазерной эпиляции? Специалисты портала byrdie.com рассказывают о рисках проведения этой процедуры в период беременномти..

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Безопасно ли проводить лазерную эпиляцию, когда женщина беременна?

Точного ответа на этот вопрос нет. Специалисты утверждают, что требуются дополнительные исследования, прежде чем дать окончательный ответ.

Какие риски сопряжены с лазерной эпиляцией во время беременности?

Один из основных рисков связан с излучением, которое может исходить от лазера. Мощные лазеры, особенно в первом триместре, могут быть опасны для развивающегося плода и способствовать различным осложнениям, включая выкидыш.

Хотя некоторые исследования не выявили серьезных осложнений при лазерной эпиляции во время беременности, существует риск ожогов и гиперпигментации, особенно у женщин с изменениями гормонального фона.

Кроме того, не все анестетики, используемые во время процедуры, пригодны для беременных, что также добавляет вопросов относительно безопасности данного вида манипуляции во время беременности.

В итоге, хотя лазерная эпиляция может быть относительно безопасной для некоторых женщин в некоторых случаях, рекомендуется обсудить этот вопрос с вашим врачом перед принятием окончательного решения.

Можно ли делать лазерную эпиляцию беременным и кормящим?