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Секреты экспресс-диет: быстрые методы перед важным событием

Три килограмма за три дня: быстрые диеты перед особыми событиями

1:52
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Если у вас осталось всего несколько дней до важного события, а ваше платье не сидит так, как вы хотели бы, может показаться, что необходимо принимать радикальные меры. Однако чрезмерное использование экспресс-диет не рекомендуется, поскольку они могут дать быстрые результаты, но часто приводят к быстрому возвращению веса, а иногда и его увеличению.

Три килограмма за три дня: быстрые диеты перед особыми событиями
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кефирная диета является одной из разновидностей экспресс-диет, состоящей из нескольких дней разгрузки. В этой диете кефир играет ключевую роль, помогая поддерживать нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта и предотвращая дискомфорт в желудке. В течение каждого дня на этой диете вы будете употреблять полтора литра кефира и 400-500 граммов дополнительных продуктов. Например, первый день включает в себя кефир с отварной куриной грудкой, второй — с добавлением картофеля, а третий — с яблоками. Важно поддерживать регулярность приемов пищи, употребляя пищу каждые два часа, и заканчивать прием пищи за несколько часов до сна.

Очищающая диета — еще один вариант экспресс-диеты, который является более строгим. В этой диете вы употребляете только определенные продукты в течение нескольких дней, что помогает очистить организм и уменьшить вес. Например, первый день может быть фруктовым, второй — овощным, а третий — белковым. Важно употреблять достаточное количество воды, чтобы снизить ощущение голода и предотвратить отечность.

Белковая диета является еще одним вариантом экспресс-диеты, которая помогает снизить вес и улучшить обмен веществ. В этой диете основное внимание уделяется белкам. Например, на завтрак вы употребляете вареное яйцо, через три часа — зеленый чай и творог, а до следующего утра разрешается только пить минеральную воду.

ПОХУДЕЛА ЗА 3 ДНЯ НА 5 КГ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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