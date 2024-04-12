Секреты быстрого избавления от отеков на лице без специальной косметики

Перед важным событием отеки на лице могут стать неприятным сюрпризом. Но не всегда под рукой находится любимое средство. Но не отчаивайтесь — мы собрали для вас топ лайфхаков, как справиться с отеками всего за пару часов без профессиональной косметики. Вперед, на здоровье!
Отказ от кофе — первый шаг к снятию отеков. Утренний кофе может спровоцировать обезвоживание организма, заставляя его запасать воду в тканях. Замените его на травяной чай или другой натуральный напиток, пейте больше чистой воды в течение дня.
Лед — простое и эффективное средство для борьбы с отеками. Для улучшения эффекта используйте лед, замороженный в отваре из ромашки или зверобоя. Однако при использовании льда на лице и шее будьте осторожны, чтобы не повредить кожу.
Чай — не только напиток, но и отличное средство против отеков. Заварите несколько пакетиков чая, подождите, пока он остынет до комфортной температуры, и смочите ватные диски. Положите их на веки и проведите легкий массаж лица для улучшения лимфодренажа.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.