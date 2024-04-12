Секреты быстрого избавления от отеков на лице без специальной косметики

Три быстрых способа снять отечность с лица

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед важным событием отеки на лице могут стать неприятным сюрпризом. Но не всегда под рукой находится любимое средство. Но не отчаивайтесь — мы собрали для вас топ лайфхаков, как справиться с отеками всего за пару часов без профессиональной косметики. Вперед, на здоровье!

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Отказ от кофе — первый шаг к снятию отеков. Утренний кофе может спровоцировать обезвоживание организма, заставляя его запасать воду в тканях. Замените его на травяной чай или другой натуральный напиток, пейте больше чистой воды в течение дня.

Лед — простое и эффективное средство для борьбы с отеками. Для улучшения эффекта используйте лед, замороженный в отваре из ромашки или зверобоя. Однако при использовании льда на лице и шее будьте осторожны, чтобы не повредить кожу.

Чай — не только напиток, но и отличное средство против отеков. Заварите несколько пакетиков чая, подождите, пока он остынет до комфортной температуры, и смочите ватные диски. Положите их на веки и проведите легкий массаж лица для улучшения лимфодренажа.

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