Мастерство визажа: создание идеальных бровей там, где их нет

Как создать идеальные брови, если они отсутствуют

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины, чья молодость пришлась на 80-е и 90-е годы, с отвращением вспоминают моду на тонкие брови. Тогда многие избавлялись от волосков над глазами, а сейчас сталкиваются с вопросом, как создать идеальные брови там, где их нет.

Фото: openverse.org by andrepienaarc5 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для достижения естественного эффекта потребуется немного больше времени и внимания. Первым шагом является тщательный выбор продукта. Карандаш не подойдет для создания реалистичных волосков. Лучше использовать специальные лайнеры или маркеры для бровей, которые позволяют прорисовать отдельные волоски с удобной кисточкой и долговечным пигментом.

Важно подобрать оттенок, соответствующий цвету волос. Рекомендуется выбирать оттенок, близкий к цвету корней волос, который обычно темнее. Обладательницам холодного оттенка кожи и волос подойдут продукты с серым подтоном, а теплые оттенки кожи и глаз гармонируют с коричневыми оттенками для бровей.

При создании бровей сначала определите основные точки, проведя воображаемую линию от крыла носа через внутренний угол глаза до места пересечения. Затем найдите самую высокую точку брови, проведя линию через радужку глаза до ее пересечения с бровью. Начинайте прорисовку с высшей точки, добавляя волоски сверху и заштриховывая голые участки, сделайте хвостик брови тонким, а основание растушуйте.

Дайте маркеру высохнуть, затем воспользуйтесь тушью для бровей, чтобы придать им естественный объем. Для тех, кто опасается ошибиться с формой, подойдут специальные трафареты, с помощью которых можно создать новые брови за считанные секунды.

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