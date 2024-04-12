Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Соскин: ПВО Украины неспособно защитить стратегические объекты
Обязательно ли завтракать перед утренней тренировкой?
МО: ВС РФ провели испытания ракеты с территории Капустин Яра
Россиянку поймали с "подарками" из Турции и возбудили уголовное дело
В Белгороде закрылись 2 старейших кинотеатра из-за падения выручки после обстрелов ВСУ
Посольство России смутило заявление Бориса Писториуса
Врач Утюмова: авокадо является самым полезным фруктом
В Пермском крае ФАС рекомендовал "Почте России" отказаться от навязывания услуг
Квятковски: события 2014-ого года объединили тех, кто действует в интересах США
Мастерство визажа: создание идеальных бровей там, где их нет

Как создать идеальные брови, если они отсутствуют

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины, чья молодость пришлась на 80-е и 90-е годы, с отвращением вспоминают моду на тонкие брови. Тогда многие избавлялись от волосков над глазами, а сейчас сталкиваются с вопросом, как создать идеальные брови там, где их нет.

Как создать идеальные брови, если они отсутствуют
Фото: openverse.org by andrepienaarc5 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для достижения естественного эффекта потребуется немного больше времени и внимания. Первым шагом является тщательный выбор продукта. Карандаш не подойдет для создания реалистичных волосков. Лучше использовать специальные лайнеры или маркеры для бровей, которые позволяют прорисовать отдельные волоски с удобной кисточкой и долговечным пигментом.

Важно подобрать оттенок, соответствующий цвету волос. Рекомендуется выбирать оттенок, близкий к цвету корней волос, который обычно темнее. Обладательницам холодного оттенка кожи и волос подойдут продукты с серым подтоном, а теплые оттенки кожи и глаз гармонируют с коричневыми оттенками для бровей.

При создании бровей сначала определите основные точки, проведя воображаемую линию от крыла носа через внутренний угол глаза до места пересечения. Затем найдите самую высокую точку брови, проведя линию через радужку глаза до ее пересечения с бровью. Начинайте прорисовку с высшей точки, добавляя волоски сверху и заштриховывая голые участки, сделайте хвостик брови тонким, а основание растушуйте.

Дайте маркеру высохнуть, затем воспользуйтесь тушью для бровей, чтобы придать им естественный объем. Для тех, кто опасается ошибиться с формой, подойдут специальные трафареты, с помощью которых можно создать новые брови за считанные секунды.

Как построить чистый эскиз бровей | техника | brow паста | ровные линии в эскизе
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Последние материалы
ФРГ призывает своих граждан покинуть Иран
Мозг человека оказался способен защищать себя от старения: открытие ученых из США
Сладости вместо снотворного: какие десерты будут способствовать нормальному сну
Глава ФЛГР Вяльбе посоветовала некой лыжнице больше заниматься спортом, а не сидеть в соцсетях
Народные методы борьбы с колорадским жуком
Иран заявил, что подвергнет атаке американских военных в случае вмешательства США
"Бюллетень кинопрокатчика": В "Холопе 3" будут перевоспитывать семью
Психолог Кардиакос: чтобы справиться со стрессом, стоит изложить его на бумаге
Фрегат FREMM не выдержал схватки в Красном море
Уролог Винникова: после достижения 50-летнего возраста мужчинам рекомендуется проходить проверку на рак простаты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников