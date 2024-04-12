Брови в фокусе: всё, что нужно знать о пересадке и её плюсах и минусах

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Пересадка бровей: польза и недостатки данной процедуры

1:54
Моя семья » Красота и стиль

В настоящее время пересадка бровей становится всё более востребованной процедурой. По сравнению с косметическими методами, такими как маскировка или татуаж, которые лишь временно решают проблемы, пересадка волосков представляет собой более эффективный и долгосрочный метод. Однако, как и у любой процедуры, у пересадки бровей есть свои плюсы и минусы.

Пересадка бровей: польза и недостатки данной процедуры
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Особенности пересадки бровей связаны с различиями в структуре волос на голове и бровях. Волосы на бровях имеют более короткий цикл роста, чем на голове, что означает, что они не могут вырасти так длинными, как на голове. Донорские волоски для пересадки могут быть взяты с любой части тела, но чаще всего используются волосы с головы, особенно с затылочной области.

Перед проведением пересадки необходимо учитывать некоторые особенности процедуры. Волосы с головы, которые используются в качестве донорских, будут расти так же, как и остальные ваши волосы, требуя регулярного ухода и подстрижки. Важно помнить, что после трансплантации бровей волоски могут быть непослушными в начале, и потребуется время для их адаптации и стабилизации.

Пересадка волос в область бровей может быть выполнена двумя способами: оперативным методом FUT, который включает в себя забор кожного лоскута с затылка, и безоперационным методом FUE, который не требует наложения швов и считается более современным и эффективным.

Пересадка бровей является относительно безболезненной процедурой, которая занимает от полутора до двух часов. После процедуры новые брови могут подвергаться укладке, окрашиванию и выщипыванию.

Женщины часто обращаются к пересадке бровей из-за различных причин, таких как их редкое ростение из-за гормональных изменений или рубцов. Окончательное решение о необходимости процедуры принимает специалист.

Тонкости ПЕРЕСАДКИ БРОВЕЙ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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