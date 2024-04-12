Ситуации, когда стоит отказаться от матовой помады.

Три случая, когда не стоит использовать матовую помаду

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Матовая помада, хоть и может стать прекрасным выбором как для вечернего макияжа, так и для офисного образа, но не каждая девушка может достичь идеального результата при её использовании. В некоторых случаях лучше заменить матовую помаду на средство с сатиновым финишем или даже на блеск.

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Если у вас сухие губы, то стоит помнить, что матовое покрытие выявит любые недостатки кожи, такие как морщинки или шелушения. Если вы не можете достаточно увлажнить губы, например, из-за приема определенных препаратов, временный отказ от матовой помады будет разумным решением. Также следует быть осторожным при наличии заметной асимметрии, так как матовая помада может подчеркнуть этот недостаток.

Тонкие губы не являются абсолютным противопоказанием для матовых помад и блесков, но стоит учитывать, что они могут визуально сделать губы еще меньше. Особенно не рекомендуется использовать темные матовые оттенки, так как они могут привлечь внимание к тонким губам и сделать вас старше.

Для слишком объемных губ также не рекомендуется матовая помада, так как она может слишком сильно выделяться и создавать яркий акцент на лице. В таких случаях предпочтительнее выбрать помаду с сатиновым финишем или блеск, особенно для дневного макияжа.

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