Секреты объемных волос: простые хитрости для впечатляющей шевелюры

Как достигнуть впечатления пышных волос: мелкие, но эффективные приемы

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Простые хитрости для создания объемной прически и впечатления густых волос могут сделать вашу шевелюру кажущейся роскошной, даже если природой вас не наградили такими. Однако, придется немного потрудиться на каждом этапе, начиная от мытья волос и заканчивая укладкой.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Правильный выбор средств играет ключевую роль. Продукты, помеченные как "для объема", делают волосы легкими и приподнимают их у корней, создавая визуальный объем. Важно, чтобы все используемые средства были направлены на достижение одного эффекта.

При выборе стрижки следует остановиться на рваной, рельефной форме, которая подходит для тонких волос. Это создает несколько слоев и добавляет объем.

Окрашивание в темные оттенки у корней, с блесками света, также способствует созданию впечатления густоты волос.

При сушке локонов можно использовать различные методы, в том числе опустить голову вниз для быстрой сушки или воспользоваться круглой щеткой для создания объема у корней.

Крупные локоны и простой пучок на затылке также помогают создать иллюзию густых волос.

Тени для волос, наносимые на корни, закрашивая кожу, также способствуют визуальному прибавлению объема.

КАК УБРАТЬ ПУШИСТОСТЬ ВОЛОС ?