Элегантный маникюр после 50: что стоит избегать

Элегантный стиль после 50-летнего возраста требует особого внимания к деталям образа, включая маникюр. Старшим дамам не стоит выбирать слишком длинные ногти, такие как формы "балерина" или стилеты, которые могут подчеркнуть недостатки кожи рук.
Темные оттенки, такие как черный, могут придать рукам грубость и подчеркнуть морщинки. Яркие градиенты и перламутровые оттенки также не рекомендуются, так как они могут выглядеть несвежо и не соответствовать классическому стилю. Золотые украшения и декорации, а также сложные рисунки на ногтях, могут создать впечатление старомодности и смотреться неподходяще.
Вместо этого рекомендуется выбирать более спокойные и элегантные оттенки лаков, а также минималистичные дизайны, такие как геометрические узоры или силуэтные рисунки.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.