Элегантный маникюр после 50: что стоит избегать

Маникюр, который следует избегать после достижения 50-летнего возраста

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Элегантный стиль после 50-летнего возраста требует особого внимания к деталям образа, включая маникюр. Старшим дамам не стоит выбирать слишком длинные ногти, такие как формы "балерина" или стилеты, которые могут подчеркнуть недостатки кожи рук.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Темные оттенки, такие как черный, могут придать рукам грубость и подчеркнуть морщинки. Яркие градиенты и перламутровые оттенки также не рекомендуются, так как они могут выглядеть несвежо и не соответствовать классическому стилю. Золотые украшения и декорации, а также сложные рисунки на ногтях, могут создать впечатление старомодности и смотреться неподходяще.

Вместо этого рекомендуется выбирать более спокойные и элегантные оттенки лаков, а также минималистичные дизайны, такие как геометрические узоры или силуэтные рисунки.

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