Элегантный маникюр после 50: что стоит избегать

Элегантный стиль после 50-летнего возраста требует особого внимания к деталям образа, включая маникюр. Старшим дамам не стоит выбирать слишком длинные ногти, такие как формы "балерина" или стилеты, которые могут подчеркнуть недостатки кожи рук.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.