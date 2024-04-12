Природные средства для лечения грибка ногтей на ногах: избавьтесь от проблемы дома

Избавляемся от грибка ногтей на ногах: натуральные методы

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Грибок ногтей на ногах — это довольно распространенная проблема, которая может нанести серьезный ущерб не только вашему здоровью, но и самооценке. Эксперты портала byrdie.com расскажут вам об эффективных природных средствах и методах, которые могут помочь вам избавиться от этой неприятной.

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Экстракт змеиного корня

Исследование 2008 года показало, что регулярное использование этого средства может помочь избавиться от грибковой инфекции ногтей на ногах. Наносите несколько капель экстракта на пораженные ногти или смочите ватный диск для длительного воздействия.

Масло орегано

Оно обладает антибактериальными свойствами, которые могут подавлять рост грибков. Однако масло довольное сильное, поэтому сначала проведите тест на чувствительность кожи.

Уксус

Белый уксус обладает антибактериальными свойствами и может быть полезен для пораженных грибком ногтей. Замачивайте ступни в растворе с теплой воде ежедневно.

Лавандовое масло

Кроме того, что лавандовое масло успокаивает нервы, оно также обладает противогрибковым действием.

Чеснок

Исследования показывают, что чеснок обладает противогрибковыми свойствами. Ежедневно наносите измельченный чеснок на пораженные участки, но будьте осторожны из-за возможных ожогов.

Здоровое питание

Питание, богатое пробиотиками, железом, кальцием и витамином D, может помочь вашему организму бороться с грибковыми инфекциями.

Эти методы помогут вам безопасно и эффективно справиться с грибком ногтей на ногах прямо у себя дома.

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