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Укрепление ногтей в домашних условиях: простые рецепты без использования химии

Укрепление ногтей: четыре натуральных рецепта для здоровья и красоты

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаете о блестящих и крепких ногтях? Оказывается, все, что вам нужно, уже есть на кухне! Забудьте о дорогих средствах из магазина и обратите внимание на простые и эффективные рецепты от byrdie.com, которые помогут укрепить ногти прямо у себя дома.

Укрепление ногтей: четыре натуральных рецепта для здоровья и красоты
Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Масло для укрепления ногтей

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка измельченного чеснока (по желанию)

Смешайте все ингредиенты в миске и замочите ногти в получившейся смеси на 10 минут. Оливковое масло увлажняет, лимонный сок дезинфицирует, а чеснок способствует росту и укреплению ногтей. Повторяйте процедуру два-три раза в неделю для лучшего эффекта.

Интенсивная маска для ногтей

  • 2 столовые ложки масла ши
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2 капли эфирного масла розы

Смешайте ингредиенты в миске и нанесите маску на ногти, массируя их в течение нескольких секунд. Затем наденьте хлопчатобумажные перчатки и оставьте на 20 минут. Повторяйте процедуру один раз в неделю для наилучшего результата. Масло жожоба питает кожу, способствует росту ногтей и помогает восстановить прочность ногтевого ложа. Масло розы является антисептиком и помогает бороться с грибком

Масло для кутикулы

  • 1/2 стакана масла жожоба
  • 1-2 капли масла чайного дерева

Перелейте ингредиенты в стеклянный флакон с пипеткой и тщательно перемешайте. Нанесите по одной капле масла на каждый ноготь перед сном и массируйте в кутикулу. Этот рецепт поможет не только укрепить ногти, но и улучшить состояние кожи вокруг них.

Яичный коктейль для ногтей

  • 2 яичных желтка
  • 1/4 стакана молока
  • 1 столовая ложка меда

Взбейте все ингредиенты в миске и замочите ногти в получившейся смеси на 4-15 минут. После тщательно промойте руки  с мылом и нанесите крем. Этот рецепт насыщает ногтевую пластину витаминами и минералами, делая ногти крепкими и здоровыми.

Следуйте этим простым рецептам и наслаждайтесь красивыми и ухоженными ногтями прямо у себя дома!

ВАННОЧКИ и МАСКИ для НОГТЕЙ в домашних условиях - ЛУЧШИЕ рецепты - РОСТ и УКРЕПЛЕНИЕ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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