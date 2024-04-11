Укрепление ногтей в домашних условиях: простые рецепты без использования химии

Укрепление ногтей: четыре натуральных рецепта для здоровья и красоты

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Мечтаете о блестящих и крепких ногтях? Оказывается, все, что вам нужно, уже есть на кухне! Забудьте о дорогих средствах из магазина и обратите внимание на простые и эффективные рецепты от byrdie.com, которые помогут укрепить ногти прямо у себя дома.

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Масло для укрепления ногтей

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка измельченного чеснока (по желанию)

Смешайте все ингредиенты в миске и замочите ногти в получившейся смеси на 10 минут. Оливковое масло увлажняет, лимонный сок дезинфицирует, а чеснок способствует росту и укреплению ногтей. Повторяйте процедуру два-три раза в неделю для лучшего эффекта.

Интенсивная маска для ногтей

2 столовые ложки масла ши

1 столовая ложка оливкового масла

2 капли эфирного масла розы

Смешайте ингредиенты в миске и нанесите маску на ногти, массируя их в течение нескольких секунд. Затем наденьте хлопчатобумажные перчатки и оставьте на 20 минут. Повторяйте процедуру один раз в неделю для наилучшего результата. Масло жожоба питает кожу, способствует росту ногтей и помогает восстановить прочность ногтевого ложа. Масло розы является антисептиком и помогает бороться с грибком

Масло для кутикулы

1/2 стакана масла жожоба

1-2 капли масла чайного дерева

Перелейте ингредиенты в стеклянный флакон с пипеткой и тщательно перемешайте. Нанесите по одной капле масла на каждый ноготь перед сном и массируйте в кутикулу. Этот рецепт поможет не только укрепить ногти, но и улучшить состояние кожи вокруг них.

Яичный коктейль для ногтей

2 яичных желтка

1/4 стакана молока

1 столовая ложка меда

Взбейте все ингредиенты в миске и замочите ногти в получившейся смеси на 4-15 минут. После тщательно промойте руки с мылом и нанесите крем. Этот рецепт насыщает ногтевую пластину витаминами и минералами, делая ногти крепкими и здоровыми.

Следуйте этим простым рецептам и наслаждайтесь красивыми и ухоженными ногтями прямо у себя дома!

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