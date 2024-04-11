Легкие способы снять гель-лак: рекомендации для домашнего использования

Как безопасно удалить гель-лак дома, сохраняя здоровье ваших ногтей

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маникюр с использованием гель-лака представляет собой удобное и стильное решение, которое также обладает практичностью — такое покрытие можно носить до месяца. Однако, когда приходит время его снять, часто приходится обращаться к профессионалу. В случае, если это не представляется возможным, существуют несколько простых методов, которые можно использовать.

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Первый способ — замачивание. Для этого необходимо набрать небольшое количество ацетоновой жидкости для удаления лака и погрузить ногти на 10-15 минут. Однако следует помнить, что этот метод может повредить нежную кожу, поэтому рекомендуется использовать перчатки. После замачивания остатки гель-лака можно удалить апельсиновой палочкой.

Второй способ — обертывание. Этот метод более трудоемкий, но при этом бережный. Пространство у ногтя необходимо обильно смазать вазелином, а затем наложить на него ватные диски, предварительно смоченные ацетоном. Затем ногти оборачиваются пищевой пленкой и оставляются на 20 минут. После этого большая часть лака останется на диске, а остатки можно удалить влажной тряпочкой.

Третий способ — использование безацетоновой жидкости. Этот метод аналогичен предыдущему, за исключением того, что вместо ацетона используется специальная безацетоновая жидкость.

Также можно приобрести специальные фольгированные салфетки, пропитанные раствором, которые работают как абразивный материал и как химическое средство. Однако следует помнить, что эти методы не рекомендуется использовать слишком часто, так как они являются альтернативой в случае форс-мажора.

В случае, если посещение мастера невозможно, лучше воздержаться от использования гель-лака и обратиться к обычным видам покрытий.

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