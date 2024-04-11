Темные круги под глазами: три неожиданные причины и как с ними бороться

Три скрытых фактора, вызывающих появление темных кругов под глазами

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы тратим уйму времени на скрытие темных кругов под глазами, которые могут подчеркнуть недостатки и утомленность. Однако не только стресс и недостаток сна могут быть их причиной. Косметологи указывают на неочевидные факторы, влияющие на эту проблему.

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Тонкая кожа вокруг глаз может быть одной из причин, даже если вы следите за питанием и сном. Попытки избавиться от кругов с помощью агрессивных процедур могут быть неэффективны. Лучше уплотнить кожу и избегать сильного натирания макияжа.

Неправильное снятие макияжа также может усугубить проблему. Использование средств, не предназначенных для чувствительной области вокруг глаз, или чрезмерное трение могут привести к темным кругам. Косметолог может порекомендовать средства с высоким содержанием витамина С.

Курение или нахождение в окружении курильщиков также может усугубить проблему. Никотин вреден для кожи и организма в целом, вызывая застой в сосудах. Постоянное воздействие никотина может привести к увеличению темных кругов и сосудистой сетке под глазами.

Как избавиться от темных кругов под глазами раз и навсегда?😉